البيت الأبيض ينتظر اعتذارا علنيا من زيلينسكي

وأكد المسؤول، أنه "لن يتقدم أي شيء بشأن صفقة المعادن حتى يقف زيلينسكي أمام الكاميرات ويقدم اعتذارا علنيا واضحا عن سلوكه في المكتب البيضاوي".ووفقا للقناة التلفزيونية، لا تزال هناك رغبة في للتوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع الأوكراني وإبرام صفقة المعادن على حد سواء، إلا أن موقف زيلينسكي الحالي يخلق عقبات خطيرة أمام تحقيق هذه الأهداف، حسب القناة.يشار إلى أن زيلينسكي، رفض أثناء تواجده في أوروبا في وقت سابق، الاعتراف بخطئه في المشادة التي حدثت في البيت الأبيض، قائلا إنه لا يزال يتوقع توقيع اتفاق مع .يذكر أن صرح بعد اجتماعه مع زيلينسكي، بأن الأخير لا يريد السلام كما أنه أهان وعليه العودة فقط عندما يكون مستعدا للسلام.