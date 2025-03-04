من جديد.. البابا فرنسيس يتعرض لأزمتين حادتين في الجهاز التنفسي

وفي أحدث تحديث لحالته الصحية، أوضح الفاتيكان أن الأطباء استخرجوا "كميات كبيرة" من المخاط من رئتيه خلال عمليتي تنظير قصبي، حيث يتم إدخال أنبوب مزود بكاميرا وأداة شفط إلى المجاري الهوائية لإزالة السوائل، بحسب اليوم.وأشار البيان إلى أن المخاط كان استجابة طبيعية للجسم للعدوى الأصلية بالالتهاب الرئوي وليس عدوى جديدة، إذ لم تظهر الاختبارات المخبرية أي بكتيريا جديدة.وأكد الفاتيكان أن البابا لا يزال يقظا، متجاوبا، ومتعاونا مع الطاقم الطبي.لم يحدد الأطباء ما إذا كانت حالته مستقرة، لكنهم تحدثوا عن الأزمات بصيغة الماضي، ما يشير إلى أنها قد انتهت.وتعتبر هذه الانتكاسات جزءا من البابا البالغ من العمر 88 عاما، والذي يعاني من مرض مزمن في الرئة وكان قد أزيل جزء منها سابقا، ضد عدوى تنفسية معقدة استمرت لأكثر من أسبوعين.وأوضح الفاتيكان أن هذه الأزمات كانت ناتجة عن "تراكم كبير" للمخاط في رئتيه، إلى جانب تشنجات قصبية، ما استدعى شفط الإفرازات وإعادة وضعه على جهاز التنفس غير الجراحي، وهو قناع يغطي الأنف والفم ويضخ الأكسجين إلى الرئتين.منذ دخوله المستشفى يوم 14 فبراير بسبب هذه العدوى، لم ينشر الفاتيكان أي صور أو مقاطع فيديو للبابا، مما جعلها أطول فترة غياب له عن الأنظار منذ توليه البابوية قبل 12 عاما.