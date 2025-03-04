"ستعرضها في القمة العربية".. مسودة خطة مصر لإعمار غزة

ووفقًا لمسودة الخطة، التي نشرها "التلفزيون العربي" سيتمّ تقديم مسار لإعادة غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية.وتنصّ المسودة على إمكانية أن يدرس مجلس الأمن الدولي نشر قوات حفظ دولية في غزة.وتلفت المسودة إلى أنّ إدارة القطاع ستتكوّن من شخصيات مستقلّة وتعمل تحت مظلّة الحكومة الفلسطينية، بينما سيتمّ تخصيص 7 مناطق في غزة لتوفير الإسكان المؤقت لـ 1.5 مليون فلسطيني.وتتحدث عن والأردن لعناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لانتشارها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعامل مع ملف سلاح الفصائل يتم بإزالة أسباب وجوده عبر عملية سياسية ذات مصداقية.ويعقد القادة اليوم الثلاثاء، قمة طارئة في القاهرة لمناقشة التطورات المستجدّة والخطيرة حول القضية الفلسطينية، وتحديدًا البحث في مشروع بديل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض سيطرة أميركية عليه.قمة عربية طارئة فيوفي افتتاح الطارئة سيلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كلمة وفق البرنامج الذي وزعته جامعة العربية.وستكون جلسات مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان ختامي وإقراره على ما أفاد المصدر نفسه.وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي التقى نظراءه أمس الإثنين في القاهرة، "الخطة تم الانتهاء منها وفي انتظار عرضها على الأشقاء في الاجتماع الوزاري وفي لإقرارها".وأكدت التي تقوم مع قطر والولايات المتحدة بدور الوسيط في اتفاق الهدنة في غزة، أنها "ستعرض رؤية شاملة" لإعادة بناء غزة تضمن أن يبقى الفلسطينيون على أرضهم.في مطلع فبراير/ شباط اقترح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على غزة "بعد انتهاء القتال" ونقل سكانها البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى والأردن لإعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الوسط".وإزاء الرفض وموجة الاستنكار الدولية أكد لاحقًا، "مشروعي هو الطريق الذي ينبغي سلوكه وأظن أنها خطة جيدة فعلا لكني لن أفرضها. سأجلس فقط وأقوم بالتوصية بها".