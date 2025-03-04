واشنطن ترفع التجميد عن مساعدات مالية للجيش اللبناني

وقال مسؤولون أميركيون إن المساعدات جزء من استراتيجية أوسع لإدارة دونالد ترامب لمحاولة مواصلة إضعاف حزب الله، وتقليص نفوذه في والتأكد من استمرار وقف إطلاق النار مع .وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، "وافقت الوزارة على استثناء لإنفاق 95 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي أعيدت برمجته مؤخرا إلى . نحن نعمل مع زملائنا في للمضي قدما في تنفيذ هذه الأموال".وذكر أميركي: "رئاسة عون هي فرصة تاريخية لتغيير الواقع في للأفضل".وأشار بيان الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة منذ سنوات إلى أن اللبنانية وقواتها المسلحة فقط هي المسؤولة عن الدفاع عن البلاد.وانسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل تقريبا من جنوب لبنان، وظل الجنود الإسرائيليون في 5 مواقع على بعد مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.