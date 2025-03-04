قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في باكستان

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بتفجير انتحاري في باكستان.

وقالت وكالة "رويترز" عن الشرطة الباكستانية، إن "تفجيرا انتحاريا وقع اليوم الثلاثاء البلاد". وأضافت أن التفجير اسفر عن "9 قتلى و18 مصابا".

