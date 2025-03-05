عقب ضجة استقالته.. أول تصريح رسمي من ظريف

وأضاف ظريف، خلال مقابلة مرئية، نشرت عبر مواقع التواصل، هي الأولى بعد استقالته، أن "إيران ليست زيلينسكي"، في إشارة إلى ما حدث بين والرئيس الأوكراني خلال لقائهما في البيت الأبيض، الجمعة.وأشار إلى أن أوكرانيا لا تمتلك تاريخاً يمتد لـ220 عاماً مثل إيران، ولا تتمتع بمستوى الأمن الداخلي نفسه، الذي تحقق بجهود "القوى الوطنية"، على حد تعبيره.وتابع قائلاً إن "زيلينسكي ليس قادراً على اتخاذ قرار مستقل بشأن التفاوض مع روسيا، في حين أن إيران، اليوم، وصلت إلى مرحلة تتيح لها تقرير ما إذا كانت ستفاوض أم لا، دون تلقي أوامر من أحد".واعتبر أن الوضع الحالي يمثل "منصة انطلاق" لإيران، مضيفاً: "نحن لسنا زيلينسكي، ويمكننا التفاوض دون أن نتلقى تعليمات من أحد".وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إقالة وزير الاقتصاد الإيراني عبدالناصر همتي عبر استجواب برلماني، وبعد ساعات فقط من إعلان على "تويتر" أنه استقال بناءً على توصية من رئيس السلطة القضائية.