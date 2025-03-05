بيان بريطاني فرنسي ألماني: على إسرائيل الوفاء بدخول مساعدات غزة

أكد وزراء خارجية وفرنسا وألمانيا، اليوم الأربعاء، على أنه ينبغي على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لسكان .



وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك: "ندعو حكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق لسكان غزة"، وفق رويترز.