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بسبب رسوم ترامب الجمركية.. كندا تقدم شكوى لـ"التجارة العالمية"
دوليات
2025-03-05 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
440 شوهد
قدمت كندا شكوى رسمية إلى منظمة
التجارة
العالمية ضد الرسوم
الجمركية
العقابية التي فرضتها
واشنطن
بنسبة 25% على غالبية سلعها الواردة إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس".
وأكدت ناديا تيودور، سفيرة كندا لدى المنظمة، ومقرها جنيف، في منشور على موقع "لينكد إن"، أن "قرار
الولايات المتحدة
لا يترك لنا خيارا آخر".
وأضافت: "لقد طلبت من منظمة
التجارة
العالمية إجراء مشاورات مع حكومة
الولايات المتحدة
بشأن الرسوم
الجمركية
غير المبررة على كندا".
ويأتي تقديم الشكوى الكندية في وقت بدت الحكومة الأمريكية الثلاثاء كأنها تمهد لتسوية مع جارتها.
وتحدث وزير
التجارة
الأمريكي هاورد لوتنيك في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس بيزنس" عن احتمال التوصّل إلى "حل وسطي" مع
الكنديين
والمكسيكيين الذين فرضت عليهم هذه الرسوم أيضا.
وأضاف: "أعتقد أنه سيتم التوصل معهم إلى حل ما". وقد يتم اتخاذ القرار الأربعاء، بحسب الوزير.
وفي المكسيك، قالت الرئيسة كلوديا شينباوم، اليوم الأربعاء، تعليقا على الرسوم الأمريكية، إنها ستنسق مع كندا والدول الأخرى بشأن الرسوم الأمريكية. وأضافت: قد أتحدث مع
ترامب
غدا الخميس. وقد نلجأ لشركاء تجاريين جدد.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة المكسيكية أن بلادها سترد على التعريفات
الجمركية
التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب
برسوم "جمركية وغير جمركية".
وأضافت في مؤتمر صحافي: "لا يوجد سبب أو مبرر" لقرار
ترامب
فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على
المكسيك
رغم تعاونها في جهود مكافحة تهريب المخدرات.
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