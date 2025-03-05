وأكدت ناديا تيودور، سفيرة كندا لدى المنظمة، ومقرها جنيف، في منشور على موقع "لينكد إن"، أن "قرار لا يترك لنا خيارا آخر".وأضافت: "لقد طلبت من منظمة العالمية إجراء مشاورات مع حكومة بشأن الرسوم غير المبررة على كندا".ويأتي تقديم الشكوى الكندية في وقت بدت الحكومة الأمريكية الثلاثاء كأنها تمهد لتسوية مع جارتها.وتحدث وزير الأمريكي هاورد لوتنيك في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس بيزنس" عن احتمال التوصّل إلى "حل وسطي" مع والمكسيكيين الذين فرضت عليهم هذه الرسوم أيضا.وأضاف: "أعتقد أنه سيتم التوصل معهم إلى حل ما". وقد يتم اتخاذ القرار الأربعاء، بحسب الوزير.وفي المكسيك، قالت الرئيسة كلوديا شينباوم، اليوم الأربعاء، تعليقا على الرسوم الأمريكية، إنها ستنسق مع كندا والدول الأخرى بشأن الرسوم الأمريكية. وأضافت: قد أتحدث مع غدا الخميس. وقد نلجأ لشركاء تجاريين جدد.وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة المكسيكية أن بلادها سترد على التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد برسوم "جمركية وغير جمركية".وأضافت في مؤتمر صحافي: "لا يوجد سبب أو مبرر" لقرار فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على رغم تعاونها في جهود مكافحة تهريب المخدرات.