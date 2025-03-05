إيران تسخر من تصريحات إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي

وقال نذيري أصل: "إنه لمن دواعي السخرية المريرة أن يتحدث الكيان الصهيوني عن الحد من الانتشار النووي".واعتبر نذيري أصل أن "المجازر الكبرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني في خلال الـ 15 شهرا الماضية تمثل مثالا بارزا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".وأكد نذيري أصل: "السخرية المريرة في الحادي والعشرين هي في أن النظام الإسرائيلي الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في هذه الهيئة عن ضرورة التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".وتابع: "إن الترويكا الأوروبية ليست في وضع قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل آلية فض النزاع ضد بسبب انتهاكها للقرار 2231 والاتفاق النووي".وشدد على أن "سياسة كانت دائما هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا: "إن ضبط النفس الذي أبدته وصبرها والتزامها الأحادي الطرف بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".وختم قائلا: "إيران مستعدة لاستعادة كافة التدابير التعويضية القانونية بشرط رفع العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل فعال وقابل للتحقق".