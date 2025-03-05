​حديث "متفائل" من زيلينسكي بشأن ترامب

وفي خطاب له، أشار زيلينسكي إلى وجود "تحرك إيجابي" في مع واشنطن، معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تتضمن اجتماعا مستقبليا بين الجانبين.من جانبه آخر، قال رئيس الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إنه ناقش مع الأمن القومي الأميركي مايكل والتس "الخطوات التالية نحو ودائم" في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء.وأضاف يرماك عبر منصة "إكس" أنه ووالتس "تبادلا وجهات النظر بشأن الأمنية وتنسيق المواقف"، وحددا موعدا لاجتماع مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في وقت قريب "لمواصلة هذا العمل المهم".وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت تعليق جميع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا.والثلاثاء، أكد زيلينسكي يوم أنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لترامب من أجل تحقيق دائم في أوكرانيا، بعد أيام من اجتماعهما المشحون في المكتب البيضاوي.وحصلت مشادة بين زيلينسكي وترامب ونائبه جاي دي فانس على خلفية موقف من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في المكتب البيضاوي الجمعة.وأتى ذلك بعد أسابيع من التوتر بين الرئيسين وبعدما وصف ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" فيما اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الجمهوري تأثر بـ"المعلومات المضللة" الروسية.