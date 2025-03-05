واشنطن تعلن تسلم المتهم بهجوم مطار كابول

وقال البيت الأبيض، إن "المتهم بهجوم وقت الانسحاب من تم تسليمه اليوم إلى السلطات الأمريكية".

وأضاف أن "الرئيس ترمب حقق العدالة لعائلات 13 أمريكيا قتلوا خلال الانسحاب من أفغانستان".

وأشار الى أن "ترامب أوفى بوعده بالقبض على المتهم في هجوم قتل خلاله 13 جنديا أمريكيا في كابول".