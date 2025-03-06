في كوريا.. طائرات حربية تقصف شعبها بالخطأ!

وقال الإعلام الرسمي في سيول أن الحادث وقع عندما ألقت طائرة حربية 8 قنابل متعددة الأغراض من طراز "إم كي-82" بطريقة غير طبيعية، مما أدى إلى انفجارها خارج نطاق الرماية المحدد.وأوضح سلاح الجو في بيان أن الطائرة، التي كانت من طراز "كي إف-16"، تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي، أسقطت القنابل أثناء مشترك مع الجيش، ما أدى الى إصابة 7 اشخاص وتدمير عدة مبانٍ في منطقة بوتشون، الواقعة على بُعد حوالي 25 كيلومترًا جنوب الحدود مع الشمالية.وأضاف البيان أن السلطات بدأت تحقيقًا في الحادث، بينما أكد سلاح الجو أنه شكل للتحقيق في ملابسات الحادث وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعويض الأضرار، كما قدم سلاح الجو أسفه العميق لهذا الحادث وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.من جانبها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحادث وقع خلال تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بين الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القنابل سقطت على منزل في القرية وأدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة، كما طالت الأضرار المادية منزلين وكنيسة في المنطقة.يُذكر أن المناورات العسكرية المشتركة بين الجنوبية والولايات المتحدة، التي تُعرف باسم "درع الحرية"، ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكبر المناورات العسكرية السنوية بين الحليفين.