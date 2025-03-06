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السجن لمصري وأمريكي لاستيلائهما على أموال شركة كبرى في الكويت
دوليات
2025-03-06 | 11:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
202 شوهد
اصدرت
محكمة
الجنايات في الكويت، حكما بالسجن المؤبد على شخص
مصري
الجنسية،
مسؤول
بشركة كبرى تساهم فيها الدولة، بالإضافة إلى سجن أمريكي 7 سنوات، لإدانتهما في قضايا فساد.
وقررت
المحكمة
معاقبة المصري، ويعمل رئيسا لوحدة المحاسبة بشركة كبرى تساهم فيها
الدولة
بنسبة 25% من رأسمالها، بالسجن المؤبد وعزله من الوظيفة وتغريمه مليوني دينار، لغسله مبلغ مليون دينار حصل عليه من جهة عمله واشترى عقارات وسبائك ذهب.
وقضت
المحكمة
حبس المتهم الثاني، لمدة 7 سنوات وهو أمريكي الجنسية، يعمل بجهة أخرى واشترك مع المتهم الأول في الجريمة مقابل الحصول على نسبة 5% من المبلغ المستولى عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول، تهم ارتكاب جريمة غسل أموال قدرها مليون دينار بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال، وقام بتجميعها من الشركة محل عمله باستخدام مستندات مزورة وتحويلها لعدة دول واستخدامها في شراء العقارات والمركبات والسبائك الذهبية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
أما المتهم الثاني، فأسندت له النيابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات البنكية للشركة التي يتولى إدارتها، بعد حصوله على النسبة المتفق عليها وقدرها 5% من إجمالي المبلغ موضوع الاتهام.
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