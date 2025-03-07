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تقرير يكشف: القوة الجوية الأمريكية في أدنى مستوى لها منذ 78 عاما
دوليات
2025-03-07 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
751 شوهد
السومرية
نيوز ـ دوليات
سجلت
القوات الجوية
الأمريكية أدنى مستوى للجاهزية القتالية لطائراتها في الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الجاهزية لتنفيذ المهام عبر الأسطول بأكمله 62%، وهي النسبة الأدنى منذ سنوات.
ووفقا لتحليل أجراه موقع "Defense News"، فإن أكثر من 6 من أصل كل 10 طائرات في أسطول
القوات الجوية
كانت قادرة على تنفيذ مهامها خلال السنة المالية 2024.
ومع ذلك، فإن نسبة الجاهزية البالغة 62% تعتبر مؤشرا مقلقا، خاصة في ظل تقلص حجم الأسطول الجوي الأمريكي إلى 5025 طائرة، وهو أدنى مستوى في تاريخ
القوات الجوية
الذي يمتد على مدى 78 عاما.
وأشار التحليل إلى أن طائرات
القوات الجوية
الأمريكية دخلت مرحلة الشيخوخة، مما يجعل الحفاظ على جاهزيتها للقيام بالمهام القتالية أكثر صعوبة.
ويعني مستوى الجاهزية الحالي أنه من بين حوالي 5000 طائرة، كان هناك في المتوسط نحو 1900 طائرة غير قادرة على العمل يوميا.
من جهتها، قالت هيذر بيني، القائدة السابقة لمقاتلة من طراز "إف-16" والباحثة الأولية في "معهد ميتشيل" للدراسات الجوية، إن هذه الأرقام مثيرة للقلق وتشير إلى أن الوضع قد يزداد سوءا هذا العام.
وأضافت: "الجاهزية غالبا ما تكون مؤشرا متأخرا عن الحقيقة، وهذه الأرقام لا تعكس حتى معدلات الجاهزية الحالية". وتوقعت أن تتفاقم الأوضاع بحلول نهاية عام 2025.
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