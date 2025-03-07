مات من البرد.. امرأة تحبس شريكها عاريا في الشرفة

وأوضحت شرطة منطقة ناغاساكي، جنوب اليابان، أن الضحية، البالغ من العمر 49 عامًا، كان يعيش مع المتهمة وقت وقوع الحادث.ووفقًا لماسافومي تانيغاوا، المسؤول في الشرطة، فإن أمرت شريكها بالخروج إلى الشرفة وأبقت عليه هناك رغم الأجواء القاسية.وبعد تلقي الشرطة بلاغًا طارئًا، وصلت إلى مكان الحادث لتجد الرجل في حالة حرجة داخل إحدى الغرف، وكان بالكاد على قيد الحياة، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير بسبب انخفاض شديد في حرارة جسمه.ووفقًا لصحيفة ماينيتشي اليابانية، بلغت درجة الخارجية في تلك 3.7 درجة مئوية.ورغم الاتهامات الموجهة إليها، نفت أي مسؤولية عن الوفاة، مؤكدة للشرطة أنها "لم تفعل شيئًا"، وفق ما نقلته الصحيفة.كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمة سبق أن اعتدت على شريكها بسكين، مما تسبب له في إصابة بأنفه.