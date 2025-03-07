البنتاغون يصدر قراراً جديداً يخص المثليين.. تطهير شامل

جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، حيث تضم قاعدة البيانات صورا تسلط الضوء على إنجازات أو مساهمات تتضمن إشارة إلى "المثلية" حيث تضمنت العلامات طائرة Enola Gay، وأول امرأة تجتاز مشاة البحرية من بين عشرات الآلاف من الصور والمنشورات التي تم وضع علامة عليها للحذف، بينما تعمل على تطهير محتوى "التنوع والمساواة والشمول".وأعطى بيت هيغسيث الجيش مهلة حتى يوم الأربعاء لإزالة المحتوى الذي يسلط الضوء على جهود التنوع في صفوفه بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس والذي أنهى بموجبه هذه البرامج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.وتستهدف الغالبية العظمى من عمليات التطهير ملفات تتضمن "مثلي الجنس" Gay، بما في ذلك أفراد الخدمة الذين يحملون هذا اللقب، وكذلك طائرة B-29 التي تحمل لقب Enola Gay، التي أسقطت أول قنبلة ذرية على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.ووضعت علامة على عدد من الصور لمشروع تجريب تابع للهيئة الهندسية في الجيش في كاليفورنيا، لأن أحد المهندسين المحليين فيما يبدو كان يحمل لقب Gay. وبسؤاله قال المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت في بيان له: "نحن سعداء بالامتثال السريع في جميع أنحاء الوزارة للتوجيه بإزالة محتوى إدارة التنوع والمساواة والشمول DEI من جميع المنصات".