إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي

وقال وزير خارجية لوكالة "فرانس برس": "لا تفاوض مع في ظل الضغوط القصوى"، في إشارة إلى سياسة منذ ولايته الأولى، والمتعلقة بتكثيف الضغوط على .وتابع عراقجي قائلا إن "البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره عسكريا".قبل أن يضيف أن "أي هجوم إسرائيلي على سيسبب "حريقا واسع النطاق" في الأوسط".فيما قالت وكالة أنباء مرتبطة بأعلى هيئة أمنية في إيران، الجمعة، إنه لا جديد في تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وعرضه إجراء محادثات.وذكرت وكالة نور نيوز على منصة إكس "نمط في السياسة الخارجية: الشعارات والتهديدات والتحرك المؤقت والتراجع".وأضافت "فيما يتعلق بإيران: قال أولا إنه لا يريد المواجهة، ثم وقع على سياسة أقصى الضغوط، ثم فرض عقوبات جديدة، والآن يتحدث عن إرسال رسالة إلى القيادة بدعوة إلى المفاوضات! (هذا) عرض متكرر من أمريكا".رسالةوفي وقت سابق اليوم، تحدث عن رسالة وجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي ضمنها رغبته بالتفاوض حول الملف النووي.وقال إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران، مضيفا أنه أرسل خطابا لإيران عبر فيه عن أمله في ذلك.وأضاف: "يجب أن يتم فعل شيء ما بشأن لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ولهذا السبب أفضل التوصل إلى اتفاق معهم وأرسلت رسالة إلى خامنئي أمس (الخميس)".وأدلى بتصريحاته خلال مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، تبث اليوم الجمعة.ومطلع يناير/كانون ثاني الماضي، وقع على أمر رئاسي لتنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.ردا على عقوبات أمريكية استهدفت نهاية فبراير/شباط الماضي، أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط، اعتبرت أن الخطوة الجديدة "مؤشر واضح على العداء".وحينها، جاءت العقوبات عقب قرار بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى"، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، دعا إلى الحوار مع إيران، قائلا إنه يريدها أن تكون "دولة عظيمة وناجحة".