بعد الاحداث الاخيرة.. الرئيس السوري: سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب

وقال الشرع في خطاب عقب الأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل السوري: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبا لايغتفر وقد جاءكم الرد الذي لاصبر لكم عليه فبادروا إلى سلاحكم وأنفسكم".وتابع الشرع" لا نريد سفك دماء أحد". ودعا "المعتدين" إلى سلاحهم وأنفسهم قبل فوات الأوان.وأكد الرئس السوري على محاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل. وأضاف: "أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم".وشدد الشرع على العمل على حصر السلاح المنفلت بيد السورية.وطالب، القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالامتثال التام للقادة العسكريين والأمنيين في تلك المواقع.