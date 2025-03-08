تفشي الحمى القلاعية في أوروبا.. قيود صارمة لمنع الكارثة

وأضافت الوزارة الهنغارية أن الحمى القلاعية تم تسجيلها في قريبة من الحدود الهنغارية السلوفاكية في مزرعة ألبان.يشار إلى أنه في يناير الماضي، تم تسجيل حمى قلاعية في قطيع جاموس في ألمانيا، وهي أول حالة إصابة بالمرض منذ ما يقرب 40 عاما.يذكر أن وكالة "روسيلخوزنادزور" الحكومية الروسية، فرضت حظرا على استيراد جميع الحيوانات المعرضة للإصابة بالحمى القلاعية وجميع المنتجات الخاضعة لرقابة التفتيش البيطري الحكومي المشتقة منها، والتي تنتقل من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، بما في ذلك عبور هذه المنتجات عبر الأراضي إلى دول ثالثة، وذلك اعتبارا من 20 يناير 2025.وقالت "روسيلخوزنادزور" إن تفشي مرض الحمى القلاعية في ألمانيا قد يكون سببه حركة الحيوانات غير الخاضعة للرقابة إلى الاتحاد الأوروبي.مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي حاد شديد العدوى من مجموعة الأمراض الحيوانية المنشأ (الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات).