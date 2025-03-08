إيران تكشف موقفها من أحداث سوريا.. رسالة مباشرة إلى الشرع

وقال عراقجي، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الأعضاء في "منظمة الإسلامي"، على مسؤولية الحكام السوريين الجدد في حماية أمن وأرواح جميع فئات وشرائح الشعب السوري، في خضم الاحداث التي تحصل الان.من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي إلى الاهتمام المشترك للدول الإسلامية بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحرره من الاحتلال.وأشار إلى "الأهمية الكبيرة للعلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، مؤكداً عزم القادة الأتراك على الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.