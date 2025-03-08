غارة إسرائيلية تستهدف عنصراً بحزب الله اللبناني

وقال الجيش في بيان، أنه "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على مخرب من عمل على إقامة بنية تحتية إرهابية لتوجيه أنشطة إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".تأتي التطورات غداة إعلان الجيش أنه أغار على "مواقع عسكرية" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، متحدثا عن رصد "مواقع تخزين عتاد عسكري ومنصات إطلاق صواريخ".وأمس الجمعة، أكد المتحدث باسم الجيش في بيان أن وجود هذه الأسلحة في المواقع المذكورة "يشكل تهديدا" وأن الجيش "سيواصل العمل لإزالة أي تهديدات ضد والحؤول دون ... إعادة تموضع في المنطقة."من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باليوم نفسه، بأن سلسلة من الضربات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق جنوبية، بما في ذلك تلة في جبل الريحان بمنطقة جزين، ووادٍ في منطقة صيدا، وعدة بلدات في الجنوب.وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أكثر من عام من المعارك بين وإسرائيل، بما في ذلك شهرين من الحرب المدمرة.وبالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استمرت في تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية.ومنعت سكان بعض القرى اللبنانية الحدودية من العودة إليها، وواصلت تنفيذ ضربات مباشرة وإطلاق النار وتحليق مسيرات على علو منخفض وإلقاء قنابل صوتية.