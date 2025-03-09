حماية ترامب يطلقون النار على مسلح قرب البيت الأبيض

وقال الجهاز في بيان، إنه تلقى معلومات السبت من الشرطة المحلية عن رجل كان مسافرا من ولاية إنديانا إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، ولديه "أفكار انتحارية محتملة".وعند ليل السبت، تم العثور على سيارته قرب مكان الحادث ورأوا فردا يسير على الأقدام يطابق المواصفات في مكان قريب.وعندما اقترب الضباط منه، لوح بسلاح ناري وتبع ذلك مواجهة مسلحة أطلق خلالها أفراد الجهاز النار عليه.وتم نقل المشتبه به إلى مستشفى قريب وحالته غير معروفة. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد جهاز الخدمة السرية. وفتحت شرطة العاصمة تحقيقا في الواقعة.