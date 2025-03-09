"تشمل افرادا وكيانات".. دبلوماسيان أمريكيان يكشفان ما ستفعله إدارة ترامب بالعراق

نيوز – دولي

كشف مسؤولان أميركيان، عن عقوبات واسعة من المحتمل أن تفرض على أجهزة حكومية وسياسية وفصائل في .

وقال دبلوماسي أميركي، لصحيفة الأوسط، إن "عقوبات من المنتظر فرضها تباعاً على عراقية استناداً إلى المذكرة الرئاسية للأمن القومي 2".

وأوضح أن "العقوبات سوف تستهدف أفراداً وكيانات قدمت تسهيلات أو أعمالاً وموارد غير قانونية لإيران"، مشيرا الى ان "العقوبات ولن تأخذ في الاعتبار الجهات المرجعية للمشمولين، سواء كانت غطاءً حكومياً أو الحشد الشعبي، أو الفصائل"، وفقاً للدبلوماسي.

فيما قال دبلوماسي أميركي ثانٍ، كان قد عاد أخيراً من بغداد، إن "العقوبات التي قيد الدراسة، لا تهدف إلى تقويض النظام في العراق، بل لاستئصال شبكة المصالح الإيرانية".

وشبّه الدبلوماسي العقوبات بـ"جرعات مكثفة متتالية من العلاج الكيماوي لجسد مصاب بأورام سرطانية".