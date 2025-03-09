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المرصد السوري: 830 مدنيا قتلوا في مجازر طائفية بمنطقة الساحل
دوليات
2025-03-09 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,626 شوهد
السومرية
نيوز – دولي
أعلن المرصد السوري، اليوم الاحد، ان نحو 800 مدنيا قتلوا في مجازر طائفية بمنطقة الساحل.
وقال المرصد في بيان تابعته
السومرية
نيوز، ان "1018 شخصا قُتلوا في الأحداث الأمنية التي يشهدها الساحلُ السوري منذ الخميس الماضي".
وأضاف ان "من بين القتلى أكثرَ من 830 مدنيا جرى قتلُهم في ما وصفها بمجازرَ طائفية".
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