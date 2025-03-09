‏ المرصد السوري: 830 مدنيا قتلوا في مجازر طائفية بمنطقة الساحل

نيوز – دولي

أعلن المرصد السوري، اليوم الاحد، ان نحو 800 مدنيا قتلوا في مجازر طائفية بمنطقة الساحل.

وقال المرصد في بيان تابعته نيوز، ان "1018 شخصا قُتلوا في الأحداث الأمنية التي يشهدها الساحلُ السوري منذ الخميس الماضي". وأضاف ان "من بين القتلى أكثرَ من 830 مدنيا جرى قتلُهم في ما وصفها بمجازرَ طائفية".

