​لبنان: استشهاد جندي باعتداءات إسرائيلية في كفركلا

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة في بيان، إن "اعتداءات الإسرائيلي على المواطنين في بلدة كفركلا أدت إلى سقوط عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح حالة أحدهما حرجة".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.