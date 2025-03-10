أول موقف إيراني بشأن وقف توريد الغاز إلى العراق

وقال المتحدث باسم الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن التصريحات حول عدم تمديد إعفاء لاستيراد من تعكس اعترافًا بانتهاك وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وأضاف، أن العقوبات الأمريكية لا تستند إلى أي مبرر قانوني، مشدداً على أن أن تتحمل مسؤولية تبعات هذه العقوبات.وتابع بقائي: "من الأفضل لدول المنطقة أن تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الخاصة، بما يحترم سيادتها، وألا تسمح للضغوط الأمريكية بالتأثير على علاقاتها، نحن على تواصل مستمر مع في هذا الصدد."وأوضح "لم تصلنا رسالة من حتى الآن، ولن نقبل التفاوض تحت التهديدات والترهيب والضغوط"، مشيراً إلى أن "التهديد الأمريكي باستخدام القوة يخالف القوانين الدولية ويكشف طبيعة صانعي القرار في واشنطن".