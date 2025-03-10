ترامب يوجه طلباً إلى العراق بشأن "الباحثة الإسرائيلية"

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" عن مسؤولين عراقيين إن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، نقل رسائل مباشرة إلى محمد شياع السوداني، مؤكدا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام عملية الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، بحسب الصحيفة.وأوضحت أنه "طلبت إدارة ترامب من ضمان الإفراج الفوري عن تسوركوف".وأكد المسؤولون العراقيون أن الحكومة، تبذل جهودا مكثفة لحل الأزمة.وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في في آذار / مارس 2023.ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون.