الشرع يتهم دولة اجنبية بالوقوف وراء الهجمات على قوات الأمن

نيوز- دولي

اتهم رئيس الحكومة السورية الانتقالي الشرع، اليوم الاثنين، موالين لنظام ودولة أجنبية بالوقوف وراء الهجمات على قوات الأمن، فيما أشار الى انه لا يوجد اتصال مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد حتى الآن.

وقال الشرع في مقابلة مع رويترز ان "الأحداث في ستؤثر على المسيرة وسنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع"، مبينا ان "الدم لن يذهب سدى دون محاسبة أو عقاب حتى لو كان المسؤول أقرب الناس إلينا".

واضاف "موالون للأسد ودولة أجنبية يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن التي فجرت العنف"، مشيرا الى ان "المحادثات جارية مع موسكو بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية".

وأكد "عدم وجود اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة لكن بابها مفتوح للتواصل"، لافتا الى "اننا لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد في ظل العقوبات المفروضة علينا".