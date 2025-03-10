زيارة مرتقبة لترامب إلى الصين

ووفق ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن "مصادر دبلوماسية متعددة" فإن " الرئيس الأمريكي قد يزور في وقت مبكر من الشهر المقبل".كما أشارت الصحيفة إلى أن زعيمي يرغب كل منهما في أن يقوم الآخر بالزيارة أولا من أجل تقديمها على أنها انتصار دبلوماسي، "لكن المناقشات الأولية كانت حول زيارة إلى الصين".ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن "البلدين يناقشان عقد قمة بين وشي جين ويعملان على عقدها في أبريل، على الرغم من أن التواريخ بدقة لم يتم تحديدها بعد".وقال مصدر آخر للصحيفة إن "زيارة الرئيس الأمريكي إلى متوقعة في أبريل أو مايو".وقال في وقت سابق إنه قد يزور في عام 2025 إذا تمت دعوته.وقام بزيارة في عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى، بعد ما يقرب من عام على توليه منصبه.