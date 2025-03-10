مجلس الأمن يدخل على خط أزمة سوريا

أعلنت روسيا، الاثنين، أن الدولي يحاول الاتفاق على وثيقة بشأن .

ونقلت وكالة "تاس" عن بالأمم المتحدة قوله، إن "مجلس الأمن يحاول الاتفاق على وثيقة بشأن وعازم على تبنيها في أقرب وقت".

وطلبت الأمريكية وروسيا من الدولي عقد اجتماع بشأن .

وتصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.