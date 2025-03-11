مقاطعة كندية تقرر فرض زيادة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة

ووفقا للحكومة، ستؤثر هذه الرسوم الإضافية على مبيعات الكهرباء لما يقرب من 1.5 مليون منزل وشركة في ولايات ميشيغان ومينيسوتا ونيويورك. وبشكل إجمالي، قد تصل التكلفة إلى 400,000 دولار يوميا.وأوضح بيان صادر عن رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، أن قواعد الجديدة تتطلب من بائعي الكهرباء الكنديين إضافة رسوم إضافية بقيمة 10 دولارات لكل ميغاواط/ساعة، أي ما يعادل ربع متوسط قيمة الكهرباء، إلى تكلفة الطاقة المباعة للولايات المتحدة.وتتوقع حكومة أن "تدر هذه الرسوم إيرادات تتراوح بين 300 ألف دولار (208 آلاف دولار أمريكي) و400 ألف دولار (277 ألف دولار أمريكي) يوميا، مشيرة إلى أن العائدات "ستستخدم لدعم العمال والأسر والشركات في أونتاريو".وقال فورد خلال مؤتمر صحافي في تورونتو: "لن أتردد في زيادة هذه الرسوم أكثر، وإذا صعّدت الولايات المتحدة، فلن أتردد في قطع الكهرباء بالكامل".وأضاف: "صدقوني، لا أرغب في اتخاذ هذه الخطوة. أشعر بالأسف تجاه الشعب الأمريكي، الذي لم يكن مسؤولا عن هذه الحرب التجارية. المسؤول الوحيد هو الرئيس دونالد ترمب".وأكد فورد أن "الرسوم الجديدة ستظل سارية المفعول رغم إعلان ترمب عن تأجيل إجراءات الحرب التجارية لمدة شهر"، معتبرا أن هذه "المهلة القصيرة لا تعني سوى مزيد من عدم اليقين".كما تدرس كيبيك اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن صادرات الكهرباء إلى .وتأتي هذه الرسوم الإضافية ردا على الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على الواردات الكندية والمكسيكية إلى .