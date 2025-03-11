"رغد صدام" تتوعد شخصا بالملاحقة القانونية والعشائرية.. ما القصة؟

ولم تذكر "رغد صدام" اسم الشخص الذي تقصده، واتهمته ببث الإشاعات تجاه عائلتها وابتزازها بطلب المال.وعبر حسابها على منصة "إكس"، كشفت رغد مزيدًا من التفاصيل حول الشخص "المجهول" وقالت "أحد الأشخاص الذين اُسندت لهم جزء من المهام قبل وبعد 2003 مع والدي، أصبح يروي قصصًا خيالية وروايات وشهادات مزيفة في بعض المحطات والسوشيال ميديا، مقابل المال للتغطية على فشله وبث الإشاعة والإساءة المتعمدة لوالدي ولعائلتنا".وأضافت "سيحاسب قريبًا قانونيًا وعشائريًا على كل إساءته وأكاذيبه وإشاعاته المسمومة مثله".وتقيم رغد، وهي ابنة الكبرى، وأبناؤها في منذ الأمريكي للعراق في 2003.