الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول في حزب الله

وقال المتحدث باسم الجيش إن "طائرات هاجمت في وقت سابق من الثلاثاء منطقة النبطية بجنوب بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية".وأضاف أن "سلاح الجو تمكن من القضاء على عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله".‏وذكر أن "عز الدين كان يعتبر مركز معرفة رئيسي لدى منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، حيث قاد محاولات إعادة بناء المنظومة بعد أن تضررت بشكل ملموس أثناء القتال جراء الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي".