عثروا عليها بحاوية قمامة.. جريمة بشعة بحق طفلة خطفت اثناء صلاة التراويح

الضحية، وتعرف باسم "جيداء"، حسب مصادر محلية، كانت تقطن بالحي الإداري بالقرب من مقر الجماعة ومركز الدرك بسيدي الطيبي، مشيرة إلى أنها اختفت تزامنا مع صلاة التراويح أمس الاثنين.ووفقا لنفس المصادر، فبعد تناقل صور الضحية على صفحات محلية بمواقع التواصل الاجتماعي، تم العثور عليها صباح اليوم الثلاثاء جثة بحاوية نفايات من الحجم الكبير.ونقلا عن وكالة "هسبرس"، أعرب سكان المنطقة عن غضبهم الشديد مطالبين بتعزيزات أمنية ومعاقبة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.