ترامب يتراجع عن مقترحه بشأن غزة: لن يطرد أحد

والتقى مع مارتن، الأربعاء، وناقشا القضايا التجارية، والأوضاع في قطاع .وأوضح خلال لقاء صحفي مشترك: "لن يطرد أحد من غزة، لا أحد يجبر سكان على المغادرة"، في تراجع واضح عن مقترحه السابق، الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.بدوره قال الإيرلندي مارتن، عقب لقاء في البيت الأبيض: "نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة"، كما دعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق .وخلال غير العادية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي تم طرح خطة بديلة، تقضي بإعادة إعمار مع الإبقاء على سكانها.وكانت طرحت على القمة العربية، خطة قدرت قيمتها بـ53 مليار دولار من أجل إعادة بناء على مدى 5 سنوات، مركزة على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.