في مصر.. قتلى وجرحى بتصادم قطار مع "ميني باص"

ودفعت وزارة المصرية بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي قال شهود عيان، إنه وقع عندما حاول سائق "الميني باص" عبور مزلقان غير قانوني خلال قدوم القطار.وأدى ذلك، وفق الشهود، إلى اصطدام القطار بقوة بالسيارة ودفعها لمسافة كبيرة وهي الرواية التي رجحتها مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد .وأوضحت الوزارة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن 8 قتلى، إلى جانب إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى شرق المركزي، وجاري المتابعة.