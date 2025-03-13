ترامب يعلق على موقف بوتين بشأن وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، إن موقف الرئيس الروسي بشأن وقف إطلاق النار واعد لكنه غير مكتمل.

وشدد بالقول "نأمل أن تفعل ما هو صحيح بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مضيفا "نرغب في أن توقف إطلاق النار في أوكرانيا".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة ودول أخرى تتحمل ثمنا باهظا للحرب في أوكرانيا وسأبحث ملف وأوكرانيا مع الأمين العام للنيتو"، مردفا "علينا وقف الحرب في أوكرانيا ومستعد للحديث مع بوتين، وكسرنا الجمود بشأن السلام في أوكرانيا".



وكان الرئيس الروسي أكد، أن توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.



وأشار الرئيس الروسي، إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".