زعيم الدروز: لا وفاق ولا توافق مع سلطات دمشق

وتعهد الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددا من الأشخاص، بـ"العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية"، واصفا حكومة دمشق بـ"المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية".وأكد زعيم طائفة الدروز: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مضيفا "أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا".وفي تعليقه على أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل".ويأتي حديث الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين وزعيم طائفة الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات .