الكويت تحدد عطلة عيد الفطر

وقال بيان حكومي، "قرر في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ثلاثة أيام باعتبارها رسمية بمناسبة عيد السعيد في حال ثبوت أن أول أيام العيد هو يوم الأحد 30 مارس الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل".

وقرر المجلس أنه "في حال ثبوت أن أول أيام عيد السعيد هو يوم الاثنين 31 مارس الجاري فتكون العطلة هي أيام الأحد 30 مارس (باعتباره المتمم لشهر رمضان للعام 1446 هـ) والاثنين 31 مارس والثلاثاء 1 أبريل والأربعاء 2 ابريل والخميس 3 أبريل (باعتباره يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 أبريل المقبل".