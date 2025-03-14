إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو في مدريد بشكل مفاجئ

نيوز – منوعات

كشفت تقارير إعلامية أن مطعم "توتو" أحد المطاعم المملوكة للأسطورة قائد النصر السعودي وأسطورة التنس الإسباني المعتزل رافائيل نادال، أغلق أبوابه.

وكان المطعم الإيطالي، واحدا من أبرز الوجهات للمأكولات الإيطالية الأصيلة، ولكن، وبعد ثلاث سنوات من النجاح، فاجأ الجميع بإغلاقه بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل المطاعم الأخرى التابعة للشركة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن "إغلاق فرع "توتو مدريد" يأتي في إطار خطة لتوسيع المشروع، حيث يجري التخطيط لفتح فرع جديد في العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى استمرار عمل فروع أخرى تابعة للمجموعة وأبوظبي".

وكان المطعم افتتح أبوابه في آذار 2022، محققا شهرة واسعة بفضل أطباقه المميزة، وخاصة طبق الكاربونارا الذي كان يطلب حوالي 250 مرة أسبوعيا، حيث كان متوسط تكلفة الفاتورة في المطعم حوالي 50 جنيه إسترليني (65 دولار)، كما يحظى المطعم بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيه على "إنستغرام" 300 ألف متابع.

ويمتلك إمبراطورية تجارية متنامية تشمل مشاريع متنوعة مثل العقارات، والمنتجات الاستهلاكية، والفنادق، ومن بين استثماراته البارزة، شراكته مع مجموعة فنادق "بيستانا" التي افتتحت مجمعا سكنيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني في مسقط رأسه ماديرا بالبرتغال.

إلى جانب المطاعم، يمتلك فندقين، بالإضافة إلى علامات تجارية في مجالات الأحذية، ومستحضرات ما بعد الحلاقة، والملابس الداخلية، وعيادة لزراعة الشعر، وعدد من صالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى قناة "يوتيوب" التي حطمت الأرقام القياسية، كما يرتبط بعقود رعاية وترويج مع علامات تجارية عالمية مثل نايكي، أرماني، كاسترول، وتاغ هوير، مما يعزز من مكانته كواحد من أبرز الرياضيين المستثمرين في العالم.



