لحظات عصيبة قبل الانقاذ.. اندلاع حريق في طائرة أمريكية بمطار دنفر (فيديو)

وشهد مطار الدولي لحظات عصيبة عندما اضطرت الطائرة، التي كانت قادمة من كولورادو سبرينغز، إلى إخلاء الركاب بعد نشوب الحريق على .ولم تصدر سلطات الطيران تقارير رسمية حتى الآن حول سبب حادث الحريق أو وقوع إصابات.وأظهر مقطع فيديو متداول لركاب الطائرة وهم يقفون على جناح الطائرة بعد اشتعال النيران في احد اجنحتها، بينما كانت طواقم الطوارئ تقوم بإخماد الحريق.