حماس: تسلمنا أمس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف المفاوضات

وذكرت الحركة في بيان: تمسكها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، وترحيبها بأي مقترحات تدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق.وتابعت، انه "وافقنا على إطلاق سراح الجندي الأسير عيدان الذي يحمل الجنسية الأمريكية وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية".وأضافت، انه " نؤكد جاهزيتنا التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية".وبينت، ان " ندعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".