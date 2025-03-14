السبع تعلن موقفها من وقف إطلاق النار في غزة

وقالت المجموعة في بيان، إنه "ندعم وقفا دائما لإطلاق النار في ، مع استئناف إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق".وأضافت أن "العقوبات على قد تشمل قيودا على أسعار النفط"، داعية الى "ضمانات امنية تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".