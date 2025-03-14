تعيينات عسكرية جديدة في لبنان.. من هو حسن شقير؟

وأقر بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر برئاسة رئيس الجمهورية ، بحضور رئيس الحكومة سلام والوزراء، وتغيّبت الوزيرة الخازن عن الجلسة.وتم تعيين كل من: (العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، العميد مرشد الحاج نائب مدير عام أمن الدولة).والتأم في جلسته العادية في قصر الساعة العاشرة قبل الظهر، برئاسة وبدعوة وحضور سلام والوزراء، وبحث في جدول أعماله أبرز بنوده التعيينات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.من هو الشقير؟العميد حسن شقير الذي عيّن مديراً عاماً جديداً لجهاز الأمن العام اللبناني، من مواليد بلدة ميس الجبل جنوب ، تطوّع في الكلية الحربية عام 1992، وبعد تخرّجه انضم إلى فوج المدفعية حيث خدم لمدة خمس سنوات.بعد سنوات من الخدمة في فوج المدفعية، وانتدب للعمل في مديرية المخابرات ، حيث شغل عدة مناصب حيوية في التحقيقات والعمليات الأمنية في بيروت والجنوب اللبناني، وتم تعيينه في آذار 2022، في منصب نائب المدير العام لجهاز اللبناني، وهو تولّى إدارة ملفات أمنية حساسة تشمل مكافـحة الإرهـاب والتجسس، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في .وزار حسن شقير بغداد في وقت سابق لمدة ثلاثة أيام والتقى عددا من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حزب الدعوة نور المالكي، والزعيم الشيعي رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ومع رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري ومع مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية حميد الشطري في جهاز الأمن الوطني.وتعاقد جهاز الاستخبارات التابع للحشد الشعبي مع شقير من اجل اعطاء دورة تطويرية لقادة استخبارات الحشد مع نقل خبرته لهمويعد حسن شقير ثقة الامين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله وهو الذي بعثه للعراق لكي يستفادون من خبراته في مجالات الأمن والتجسس واصطياد المعارضين في المطارات.