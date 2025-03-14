بعد مناقشة بوتين.. ترامب: فرصتنا جيدة لأنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الجمعة، أنه أجرى مناقشات جيدة وبناءه مع الرئيس الروسي أمس الخميس.





واضاف: "هناك فرصة جيدة جدا لأن تنتهي الحرب بين وأوكرانيا أخيرا".

وتابع ترامب: "طلبت من الرئيس الروسي الحفاظ على أرواح الأوكرانيين".

وقال في تصريح صحفي: "أجرينا مناقشات جيدة وبناءه مع الرئيس الروسي أمس الخميس".واضاف: "هناك فرصة جيدة جدا لأن تنتهي الحرب بين وأوكرانيا أخيرا".وتابع ترامب: "طلبت من الرئيس الروسي الحفاظ على أرواح الأوكرانيين".