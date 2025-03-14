مجلس الأمن: على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي

وذكر مجلس الامن في بيان، انه "تم اعتماد بيان رئاسي صاغته وروسيا يدين أعمال العنف في وطرطوس بسوريا"، معرباً عن "القلق البالغ إزاء تأثير العنف في على تصاعد التوتر بين الطوائف".وادان المجلس بشدة "الهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا"، داعياً كل الأطراف في "للوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية".وحث المجلس على "اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، مشدداً على "التزامات بموجب قرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".وأكد على "السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي"، داعياً إلى "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة بسوريا للعدالة".ودعا المجلس الى الالتزام باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه"، مطالباً "بتقديم دعم دولي إضافي للمدنيين المحتاجين في أنحاء على وجه السرعة".