تحديد موعد نزول البشر على المريخ

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أعلن مؤسس "سبايس إكس" أن صاروخ "ستارشيب" الضخم المصنّع من الشركة سيُطلَق باتجاه المريخ في نهاية عام 2026، وأشار إلى إمكان نزول بشر على الكوكب الأحمر بعد بضع سنوات.

وقال ماسك عبر صفحته في منصة "إكس" إن "صاروخ ستارشيب سينطلق باتجاه المريخ في نهاية العام المقبل، محمّلا بروبوت أوبتيموس من تيسلا".

وأضاف: "إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فقد يبدأ نزول البشر" على المريخ "في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2029، مع أنّ سنة 2031 هي الأكثر ترجيحا".