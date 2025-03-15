29 أو 30.. ما هو عدد أيام شهر رمضان؟

نيوز – محلي

بينما يعيش المسلمون في كافة أنحاء العالم طقوس الصيام في شهر رمضان، تكثر التساؤلات عن عدد أيام هذا الشهر الفضيل، وموعد عيد .

فقد كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية في أن شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وأن آخر أيامه السبت 29 آذار، ما يؤكد أن العيد سيكون يوم الأحد 30 آذار.

لكن كيف تحسب عادة تلك الأيام؟

غالبا ما يعتمد في تحديد أيام شهر الصيام سواء كان 29 أم 30 على الحسابات الفلكية، ورؤية .

فالبنسبة للحسابات الفلكية ترتكز على المراصد الفلكية وولادة ، التي غالبا ما تكون توقعاتها دقيقة.

أما الرؤية ، فتركن إلى رؤية ، فإذا شوهد مساء 29 رمضان، يكون الشهر ناقصًا (29 يومًا)، فيما إذا تعذرت رؤية ، يكمل رمضان 30 يومًا، ويحل عيد يوم الاثنين 31 آذار!