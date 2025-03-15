ممرض ألماني قتل مرضاه لسبب غريب

وأعلنت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في مدينة آخن الألمانية، اليوم السبت، أن الادعاء العام تقدم بلائحة اتهام تكميلية للاشتباه في أن الممرض قتل أربعة مرضى آخرين وحاول القيام بذلك في تسع حالات أخرى، وذلك في غضون بضعة أشهر.ويُتهم الرجل الألماني /44 عاما/ الآن بارتكاب تسع جرائم قتل و34 محاولة قتل عن طريق إعطاء ضحاياه جرعات زائدة من مسكنات الألم أو المهدئات.ويُعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة الرجل في العمل في نوبات ليلية هادئة وبذل أقل جهد ممكن مع المرضى.ويواجه الرجل اتهامات بتكرار محاولة قتل بعض المرضى.وبحسب بيانات لائحة الاتهام، فإن جميع هذه الجرائم ارتُكبت بين 2023 ومايو 2024.ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل في 24 آذار الجاري بتهم أولية عددها 30 تهمة، وتشمل خمس جرائم قتل و25 محاولة قتل.وصرحت المتحدثة باسم المحكمة بأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت القضايا الجديدة ستُدرج في هذه المحاكمة.