ترامب يسحب ترشيح بولر كمبعوث للرهائن

وسيواصل بولر، الذي يعمل على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في ، جهوده تحت مسمى "موظف حكومي خاص" وهو منصب لا يتطلب موافقة .وقالت المتحدثة باسم ليفيت في بيان: "سيواصل آدم بولر العمل مع الرئيس كموظف حكومي خاص يركز على المفاوضات المتعلقة بالرهائن".وأضافت: "لعب آدم دورا حاسما في التفاوض على عودة مارك فوجل من ، وسيواصل هذا العمل المهم لإعادة الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في جميع أنحاء العالم إلى ديارهم".ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في ، قوله، إن بولر سحب ترشحه لتجنب سحب الاستثمارات من شركته الاستثمارية، ولم تكن لهذه الخطوة أي علاقة بالجدل الذي أثارته مناقشاته مع حركة حماس، وأضاف المسؤول "لا يزال (بولر) يتمتع بثقة الرئيس المطلقة".وكان بولر قد عقد في الأيام القليلة الماضية لقاءات مباشرة مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في .